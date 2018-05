Prevenzione, manifestazione per la lotta contro i tumori

Manifestazione promossa dalla Sezione provinciale di Ancona L.I.L.T.-Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e realizzata in collaborazione del Comune di Santa Maria Nuova, il cui Sindaco, Alfredo Cesarini, ha voluto offrire un servizio importante di prevenzione della malattia oncologica alla popolazione. I medici coinvolti dalla LILT, i dottori Senologi: Gabriele Bianchelli e Francesco Braccioni, e Dermatologi: Augusto Galeazzi, Melania Giannoni e Tommaso Bianchelli, hanno messo a disposizione la loro professionalità come volontari a titolo del tutto gratuito.

Effettuate 125 visite mediche: 70 dermatologiche e 55 senologiche. Hanno collaborato alla manifestazione Il Gruppo AMICI per lo SPORT, Il Comitato 6 Giorni Rotellistica Santa Maria Nuova cui va rivolto grande applauso sia per l’assistenza che per aver inserito l’evento tra quelli di avvicinamento alla 6 giorni dal 7 al 12 Agosto 2018. Stupendi i doni offerti ai protagonisti dalla signora Carla di pasta fresca (squisiti i suoi prodotti) e complimenti al fascino floreale creato dalla fioraia Federica di ATMOSFERE. Doveroso ringraziare il Comitato Italiano Paralimpico Marche, la Pro.Loco, Croce Gialla, Avis, Protezione Civile e la Società Sportiva cui faceva parte l’uomo al quale è stata dedicata la manifestazione: Paolo Andreoli rappresentato per l’occasione dall’intera famiglia con moglie (Cinzia) e figli (Davide e Michele). L'organizzazione della manifestazione è stata curata da Tarcisio Pacetti, delegato della Sezione provinciale LILT di Ancona Nord. Molti sono stati i casi “attenzionati” che, grazie ai medici saranno tutti certamente risolti. La cosa più bella della giornata è stato il ringraziamento della gente che ha compreso l’importanza della prevenzione e costantemente applaudito gli interventi finali dei presenti