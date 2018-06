Cambio della guardia al Rotary Ancona: il nuovo presidente è Caputo Barucchi

Vincenzo Caputo Barucchi sarà il nuovo presidente del Rotary Ancona. La Cerimonia del Martelletto, il consueto passaggio di consegne tra rotariani, si terrà mercoledì 27 giugno al Fortino Napoleonico. Caputo Barucchi succede a Maurizio Bevilacqua. Anconetano di adozione – ci vive da 25 anni – Caputo Barucchi è docente di Anatomia comparata e Biologia evolutiva presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università Politecnica delle Marche. Si occupa di ricerche faunistiche, con particolare riguardo alla biologia della conservazione di specie ittiche marine e d’acqua dolce.

«Alla luce delle sue competenze scientifiche e professionali – si legge in una nota del Rotary Ancona - gli sforzi del suo anno di presidenza saranno volti a sostenere il Parco nazionale dei Monti Sibillini, forse il più importante “polmone verde” delle Marche, le cui preziose attività di tutela e promozione della biodiversità sono state messe a dura prova dalle drammatiche conseguenze del recente sisma che ha sconvolto la nostra regione e la confinante Umbria. In questi intenti c’è un collegamento ideale con la presidenza appena terminata di Maurizio Bevilacqua che si è speso per sostenere il comune di Caldarola, gravemente danneggiato dal terremoto».