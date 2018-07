Gli industriali dei servizi hanno un nuovo presidente: ecco Blefari

Ferdinando Blefari, Amministratore Unico di Camera Work srl di Ancona, è il nuovo presidente del Gruppo Servizi alle Imprese di Confindustria Marche Nord, che riunisce le industrie del settore delle province di Ancona e Pesaro Urbino e, nel prossimo quadriennio, sarà affiancato dal vicepresidente Gianfranco Occhialini Amministratore di Easy Business srl. È la compagine più numerosa della nuova associazione a perimetro interprovinciale e raggruppa circa 90 imprese che impiegano quasi 2000 dipendenti. Una sezione numerosa e caratterizzata da una verticalizzazione piuttosto spinta che riunisce aziende che operano nei campi più disparati: servizi ambientali, consulenza in campo assicurativo e sulla sicurezza, agenzie di comunicazione e marketing, agenzie del lavoro.



«Nel gruppo sono presenti aziende depositarie di elevati livelli di conoscenza, patrimonio indispensabile per le traiettorie di crescita e sviluppo di tutto il comparto industriale del territorio di Ancona e Pesaro Urbino – ha affermato Ferdinando Blefari - Vorremmo rappresentare un bacino di talenti che a partire da Industria 4.0 si mette a disposizione anche del sistema Confindustria a perimetro regionale: ecco perché il nostro gruppo ha intenzione di rappresentare con competenza e professionalità l'associazione nei tavoli e negli organismi dove tali valori entrino nel merito dello sviluppo delle imprese in particolare sulle tematiche dell'innovazione, dell'internazionalizzazione, dell'Europa, della compliance, della formazione, della consulenza. E’ nostra intenzione operare tramite filiere corte nella rappresentanza nazionale di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e trasferire sul territorio le innovazioni e le opportunità europee e nazionali». «Stiamo lavorando per creare una squadra capace di interpretare i bisogni dei territori e le tematiche oggetto di verticalità esistenti – ha aggiunto il Vice Presidente Occhialini – e abbiamo intenzione di operare di concerto con altre sezioni che rappresentano gruppi affini per uno sviluppo organico delle imprese».