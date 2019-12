I presepi protagonisti della notte di Natale

I presepi di Falconara Alta e di Castelferretti saranno protagonisti della notte di Natale falconarese. Dopo la messa di mezzanotte saranno infatti inaugurati il presepe meccanico nelle grotte del Castello di Falconara Alta e quelli artistici allestiti nella Cantina Giusti di piazza Albertelli. A Falconara Alta si potrà ammirare il presepe meccanico realizzato dagli artigiani del Comitato Presepe Rocca Priora, ambientato nelle campagne marchigiane del secolo scorso e incentrato sui vecchi mestieri. Ad aprire ufficialmente il grande presepe sarà la processione che, dalla chiesa di Falconara Alta, raggiungerà le grotte del Castello per deporre il bambinello nella mangiatoia.

Il presepe di Falconara Alta potrà essere visitato fino al 26 gennaio. Dal 25 dicembre all’Epifania sarà aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19. Dal 7 al 26 gennaio sarà aperto nei giorni festivi e prefestivi dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19.30. Sempre la notte di Natale sarà inaugurata la mostra dal titolo ‘La magia del presepe’ allestito nella Cantina Giusti, in piazza Albertelli a Castelferretti. I visitatori, dal 25 dicembre al 6 gennaio, troveranno esposti presepi di artisti amatoriali. La mostra è organizzata dalla Pro Castelferretti con la collaborazione del gruppo ‘Sognando il presepe’ di Castelferretti. Sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19. E’ organizzata dalla Pro Castelferretti e dal gruppo ‘Sognando il presepe’ anche la mostra di presepi artistici allestita all’interno del Centro Pergoli, che sarà visitabile dalle 17 alle 19 delle giornate di sabato 28 e domenica 29 dicembre e mercoledì primo gennaio. La mostra del Centro Pergoli sarà oggetto di una visita guidata che si svolgerà domenica 29 dicembre, nell’ambito della rassegna ‘Andar per Presepi: itinerari natalizi a Falconara’. L’appuntamento è alle 16.30 in piazza del Municipio, da dove si raggiungerà piazza Mazzini. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 3804319467 oppure inviare una mail a cultura@comune.falconara- marittima.an.it