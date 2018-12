Mastri presepai napoletani all'opera in via degli Orefici, aperti anche i laboratori

ANCONA - Mastri presepai napoletani all’opera in via degli Orefici. Fino al 16 dicembre è farsi rapire dalla magia natalizia de La Via dei Presepi, promossa da Cna e acquistare, volendo, le statuine o gli oggetti del presepe. Creta e terracotta, legno e muschio: queste le materie prime degli artigiani re dei presepi.

Cna ha voluto contribuire alle iniziative del “Bianconatale” sostenendo l’artigianato di qualità come elemento fondamentale, non solo del periodo natalizio, per riaccendere di vivacità, passione, arte il cuore del centro storico. Aperti anche i laboratori: dalle ore 10 alle ore 11 o in alternativa dalle ore 18 alle ore 19 è possibile vedere i mastri presepai all’opera dal vivo (prenotazioni: 3483363017).