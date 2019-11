Presentato ad Ancona il Calendario dei Carabinieri 2020, storie di eroismo quotidiano

«Un calendario narrante, da sfogliare e da leggere perché racconta il quotidiano eroismo del carabiniere, ma anche la sua vicinanza al cittadino». Così il colonnello Cristian Carrozza, comandante provinciale dei carabinieri, ha descritto il Calendario Storico e l’Agenda 2020 dell’Arma dei Carabinieri, presentati presso il Comando di via della Montagnola.

Prodotto editoriale con una tiratura di oltre un milione di copie, il Calendario Storico dell’Arma è un oggetto ambito, diffuso nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro e di ritrovo, a testimonianza del fatto che «ovunque fa piacere la presenza di un Carabiniere». La pubblicazione, giunta alla 87esima edizione, nasce nel 1928 ed è stata ripresa, dopo l’interruzione post-bellica, nel 1950: da allora è stata puntuale interprete, con le sue tavole, della vicinanza dell’Arma ai cittadini e all’Italia. Il Calendario 2020, particolarmente vicino alle Marche perché stampato nelle cartiere di Fabriano, racconta il quotidiano eroismo dei carabinieri attraverso le tavole realizzate dall’artista Mimmo Paladino, tra i massimi autori contemporanei, celebre esponente della transavanguardia, che ha visto le proprie opere esposte al anche Metropolitan Museum di New York. Tavole che sono accompagnate dai racconti, tratti da storie vere, di Margaret Mazzantini, scrittrice di fama mondiale, vincitrice di numerosi premi tra cui lo Strega e il Campiello, che con la sua prosa incisiva ha trasformato vicende reali in toccanti narrazioni.

Attraverso l’arte di Mimmo Paladino e la scrittura di Margaret Mazzantini si ripercorrono scene di quotidiana straordinarietà che vogliono raccontare la solidarietà e l’attenzione verso il prossimo con cui ogni militare dell’Arma tutti i giorni, in Italia e all’estero, svolge il proprio servizio. Storie di ordinario eroismo, cifra distintiva del Carabiniere, che fanno comprendere a pieno lo spirito di servizio con cui donne e uomini in uniforme affrontano silenziosamente quello che definiscono la loro missione, ovvero la tutela delle fasce più deboli e vulnerabili della società. Atti di ordinario valore che affondano le radici nella storia dell’Istituzione. Questo il senso della copertina dall’intenso fondo color oro, che oltre a richiamare la tradizione estetica del passato - riprende l’oro utilizzato nei mosaici di Ravenna e dai maestri senesi, poi ripreso da Gustav Klimt – simbolicamente celebra il metallo della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare, concessa cento anni fa, il 5 giugno 1920, alla Bandiera dell’Arma dei Carabinieri per la partecipazione al primo conflitto mondiale con la seguente motivazione: «Rinnovellò le sue più fiere tradizioni con innumerevoli prove di tenace attaccamento al dovere e di fulgido eroismo, dando validissimo contributo alla radiosa vittoria delle armi d'Italia». Rimanendo legati alla tradizione, nella pagina centrale c’è il Carosello, rappresentazione storica della carica di Pastrengo del 1848, epica battaglia in cui un drappello di Carabinieri a cavallo, per difendere e salvare Re Carlo Alberto, si diresse senza indugio contro il nemico, maggiormente armato e numeroso, sconfiggendolo. L’Agenda Storica 2020, incentrata sul tema “il Centenario della Scuola Marescialli e della nascita di Salvo D’Acquisto”, con numerosi inserti, guida il lettore attraverso le varie tappe della storia dell’importante istituto di formazione fino all’odierna Scuola Marescialli e Brigadieri, raccontandone l’evoluzione e le varie sedi utilizzate a partire dal lontano ‘800. La seconda parte è dedicata alla vita di un Eroe che alla Scuola Marescialli si è formato, il V. Brig. M.O.V.M. “alla memoria” Salvo D’Acquisto. I testi di questo piccolo “diario” sono stati curati dallo storico dell’arte prof. Riccardo Spinelli, dal Colonnello Alessandro Della Nebbia e dalla giornalista, scrittrice e biografa di Salvo D’Acquisto, Rita Pomponio.

