Qualità e innovazione Made in Marche, alla Tre Valli Cooperlat il premio "Nip International Award"

Qualità, Leadership e Innovazione all’insegna del Made in Marche. Prestigioso riconoscimento internazionale per l’azienda Tre Valli Cooperlat che martedì sera, presso l’Hotel BW Globus City**** di Forlì, ha ricevuto l’ambito Nip International Award, premio d’eccellenza conferito dalla Nazionale Italiana Pizzaioli esclusivamente alle migliori realtà produttive internazionali. Un risultato che ribadisce la rilevanza della Regione Marche nel panorama mondiale, riconoscendo a Tre Valli Cooperlat un sapiente mix di tradizione e innovazione associato ad un solido know-how, nonché un operato estremamente significativo in termini di performance produttive ed economiche.

L’azienda, fondata nel 1960, può oggi vantare un fatturato statistico consolidato di circa 222 milioni di euro, conditi da 42 milioni di fatturato export. Un trend destinato a crescere ancora, come testimonia l’acquisizione nell’annata 2018 del brand Migali, storico marchio di mozzarelle leader nel ‘Canale Pizzerie’ in Veneto, e il recente lancio della nuova linea Bontà del Parco (latte 100% italiano) riservata a mozzarella, burrata e stracciatella. Tre Valli Cooperlat, inoltre, rappresenta attualmente la terza forza nazionale nella cooperazione del latte ed è leader indiscussa a livello internazionale nel mercato delle creme vegetali con il marchio Hopla’.

A ritirare il prestigioso Nip International Award, alla presenza di illustri personalità istituzionali, imprenditoriali e politiche, sono stati Angelo Piombini, Responsabile Vendite Italia Div. Prodotti Freschi e Tentata Vendita Tre Valli Cooperlat, e Daniele Bartocci, Sviluppo Nuovi Progetti Prodotti Freschi. “Un riconoscimento che ci rende orgogliosi e che conferma ancora una volta l’eccellenza dei nostri prodotti e l’efficacia delle nostre strategie aziendali – così ai margini della cerimonia il Responsabile Angelo Piombini – Un premio che indubbiamente va condiviso con tutto il team Tre Valli, che ogni giorno mette grande passione, sacrificio e determinazione all’interno della propria attività, con la primaria mission di offrire ai consumatori solo e soltanto prodotti di elevatissima qualità”.