Premio Renato Cesarini 2020: l'evento marchigiano annullato per coronavirus?

La 5^ edizione del prestigioso premio Renato Cesarini potrebbe slittare.O addirittura saltare. Il Live Gala si sarebbe dovuto svolgere come da tradizione nel mese di maggio nella provincia di Ancona, ma il fenomeno Coronavirus continua a fare paura. Ad oggi vista l'emergenza coronavirus tutto sembra davvero complicato. La prestigiosa kermesse del Premio Renato Cesarini è strettamente legata alla storia dell’indimenticabile personaggio Renato Cesarini, originario di Castellaro di Senigallia nelle Marche, autentico campione emblema del gol all’ultimo minuto. Nel corso degli anni il Premio Renato Cesarini è divenuto uno dei più celebri premi del panorama calcistico, dove sfilano numerosi big del calcio, della tv e del giornalismo: una cerimonia seguita in diretta ogni anno da media nazionali, stampa e tv. Una delle mission principali del premio, oltre a premiare personaggi che si sono distinti nell’ultima stagione sportiva, quella benefica di tenere i riflettori accesi sul disagio che ancora oggi vivono numerose persone e realtà imprenditoriale in una regione (Marche) colpita fortemente dal terremoto. Tra gli invitati e i premiati della scorsa edizione, alla cerimonia tenutasi al Teatro Alfieri di Montemarciano e successivamente durante il gran galà del Ristorante Seta di San Silvestro di Senigallia, ci sono Daniel Ciofani (Frosinone Calcio, autore del gol più in extremis della serie A 2019), Claudio Lotito (Presidente S.S. Lazio), Piero Ausilio (Direttore Sportivo Inter Fc), Pantaleo Corvino (Direttore Generale Fiorentina Calcio), Marco Tardelli (ex calciatore serie A e nazionale), l’Avv.to Michele Briamonte, Giuseppe Giannini (ex calciatore Roma), Serse Cosmi (tecnico del Venezia), Alessio Tacchinardi (ex Juventus), Sebastiano Rossi (ex colonna del Milan), Odoacre Chierico (ex Inter e Roma), Sebino Nela (ex Roma e Nazionale), Furio Valcareggi (procuratore sportivo), Guido D’Ubaldo (Segretario nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e firma del Corriere Dello Sport), Guido Vaciago (giornalista Tuttosport), Luca Marchetti (giornalista di Sky Sport), Sandro Sabatini (Mediaset Sport), Gaetano Imparato (Gazzetta dello Sport), Leondino Pescatore (Corriere Sport – Stadio), Daniele Bartocci (miglior giornalista Under 30), Marco Lollobrigida (giornalista Rai). Nelle passate edizioni del Cesarini sono stati premiati tra gli altri Arrigo Sacchi, Marco Tardelli, Zdenek Zeman, Eusebio Di Francesco, Giovanni Galli, Stefano Tacconi, Fabrizio Ravanelli, Walter Sabatini.