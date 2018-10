"Premio Estra per lo Sport", tra i vincitori anche un giornalista anconetano

Anche la seconda edizione del “Premio Estra per lo Sport: raccontare le buone notizie” ha i suoi vincitori. L’iniziativa, promossa da ESTRA Spa, multiutility a partecipazione pubblica, in collaborazione con USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) ed SG Plus Ghiretti & Partners, ha ottenuto nuovamente un grande successo di partecipazione, con ben 140 iscritti ed altrettante belle storie che hanno espresso al meglio il valore di promozione sociale e di agenzia educativa dello sport. Per il secondo anno consecutivo, Il Premio Estra ha voluto dare un supporto nell’adempimento dell’attività giornalistica ai professionisti ed ai pubblicisti regolarmente iscritti all’Ordine di categoria e, novità della II edizione, anche ai praticanti delle Scuole di Giornalismo. Tra i vincitori anche il giornalista anconetano del Corriere Adriatico e della Gazzetta dello Sport Stefano Rispoli.

«Siamo orgogliosi di aver lanciato questo riconoscimento che vuol mettere in luce i valori dello sport attraverso storie di coraggio, integrazione e tenacia. – dichiara Francesco Macrì, Presidente di ESTRA S.p.A - Un premio che vuol anche sottolineare la peculiarità e l’importanza del lavoro giornalistico che sa cogliere questi valori quando parla del campione o quando racconta una storia di sport minori. La cerimonia di premiazione sarà dunque una vera e propria celebrazione dello sport e delle buone notizie». La Giuria ha assegnato dieci riconoscimenti, tra cui tre Premi Speciali, “Alla Carriera” a Gianni Minà, “Donna di Sport” ad Emanuela Audisio, “Premio Redaelli” al giovane praticante Giovanni Marrucci, e una Menzioni d’Onore a Giovanni Ciappelli di Radio Toscana News e Giampiero Casale di Special Olympics.

Tra i 140 candidati i giurati hanno selezionato anche i vincitori per ciascuna categoria tra “Carta stampata”, “Web e blog” e “Televisione e radio” per i media a valenza nazionale e territoriale delle regioni Toscana e Marche:

Carta stampata nazionale – Zuccalà Emanuela , Avvenire

, Avvenire Carta stampata locale – Rispoli Stefano , Corriere Adriatico

, Corriere Adriatico Web e blog nazionale – Giampaolo Visetti , Repubblica.it

, Repubblica.it Web e blog locale – Boldrini Luca , Lanazione.it

, Lanazione.it Televisione e radio nazionale – Morgera Daniele , Radio Rai – Radio 1

, Radio Rai – Radio 1 Televisione e radio locale – Borsi Matteo, Siena TV

A conferire il riconoscimento ai giornalisti sono stati: Francesco Macrì, Presidente ESTRA, Luigi Ferrajolo, Presidente Unione Stampa Sportiva italiana, Andrea Abodi, Presidente Credito Sportivo, Floriana Bulfon, Giornalista de l’Espresso, Marco Cherubini, Giornalista Sport Mediaset, Danilo di Tommaso, Direttore Area Comunicazione CONI, Michele Maffei, Presidente Associazione Medaglie d'Oro al Valore Atletico, Matteo Marani, Vice Direttore Sky Sport, Alessandro Palazzotti, Vice Presidente Special Olympics Italia, Vincenzo Parrinello, Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, Salvatore Sanzo, Presidente CONI Toscana, Iacopo Volpi, Giornalista Rai Sport e Alvaro Moretti, Vice-Direttore de Il Messaggero. La Cerimonia di Premiazione si terrà martedì 16 ottobre presso la Sala Consiliare del Comune di Prato.