Premio Ciriachino, "La Misericordia Ancona": «Non ci sono volontari di serie b»

«Ci duole doverci rammaricare per la mancata rappresentazione della nostra Associazione "La Misericordia di Ancona", all'interno dell'evento ANCONAMIA, nonostante i servizi giornalistici realizzati dalle emittenti televisive e dalle testate giornalistiche». Così in una nota l'Associazione "La Misericordia di Ancona" riguardo le premiazioni avvenute durante l'evento ANCONAMIA.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Come di consueto, anche in questo triste periodo di pandemia, abbiamo dato la massima disponibilità al comune di Ancona e, oltre a garantire il servizio ordinario, abbiamo cercato di aiutare e sostenere la popolazione sia tramite il ritiro e la consegna dei farmaci sia con la gestione della spesa. Ci dispiace perchè il nostro voleva essere un ulteriore contributo e ringraziamento alla cittadinanza che quotidianamente ci supporta avvalendosi del nostro aiuto. Ci domandiamo come mai l'interesse dell'esecutore del servizio sia andato solo verso una sola associazione operante nel settore sanitario, quando invece sul territorio sono presenti altre strutture di volontariato sanitario che lavorano altrettanto alacremente. Ai realizzatori del video vorremmo ricordare che non esistono volontari catalogabili in serie,come nei campionati sportivi, ma che tutti hanno pari dignità, senza distinzione di volto, colore e simboli, con l'obiettivo condiviso di servire il prossimo e di soccorrere chi si trova nel bisogno e nella sofferenza. Con l'occasione rinnoviamo la nostra stima nei Vostri confronti e rimaniamo a completa disposizione per ogni Vostra esigenza».