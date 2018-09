Cade da 8 metri per recuperare il pallone, 15enne portato d'urgenza in ospedale

Apprensione a Castelferretti per le sorti di un 15enne precipitato da un palazzo in piazza Saba. Sul posto sono intervenute le squadre della Croce Gialla. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette con un codice rosso ma le sue condizioni non sono gravi. Si sospetta che la caduta gli abbia procurato una frattura al braccio.

A quanto sembra il ragazzo si stava arrampicando per recuperare un pallone che era finito sopra un tetto. A un certo punto ha perso la presa ed è caduta da un'altezza di circa 8 metri battendo la schiena. Sul posto anche i carabinieri della Tenenza di Falconara. Il ragazzo è rimasto sempre cosciente. Inizialmente, temendo il peggio, era stata allertata anche l'eliambulanza che, invece, è rimasta a terra.