Precipita dal terrazzo, un volo di 3 metri: imprenditore ricoverato all'ospedale

E’ precipitato dal terrazzo, direttamente in giardino. Un volo di circa tre metri, attutito per fortuna dall’erba. E’ ricoverato a Torrette, ma non sarebbe in gravi condizioni, un imprenditore di 60 anni della riviera del Conero. E’ successo questa mattina attorno alle 10 nella sua villetta a Marcelli di Numana.

Il ferito, soccorso dal 118, era sotto choc, non ricordava nulla ed era molto dolorante, anche se è rimasto sempre cosciente. Ipotesi aperte sull’accaduto. A Marcelli è intervenuta l’eliambulanza, insieme all’automedica di Osimo e a un mezzo della Croce Azzurra di Sirolo. L’imprenditore, assistito dai familiari, è stato portato in volo all’ospedale regionale, in codice rosso, ma il quadro clinico non sarebbe preoccupante.