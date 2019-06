Si rompe un lucernaio e precipita dal tetto: calciatore in gravissime condizioni

Dramma a Pianello di Ostra. Un calciatore di 29 anni è precipitato dal tetto della palestra in cui fa l’istruttore e ora è ricoverato in gravissime condizioni a Torrette. L’incidente è avvenuto ieri, attorno alle 17,30, nello shopping center Il Boschetto di via Po, all’interno del quale si trova il centro fitness.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Senigallia, coordinati dal comandante Cleto Bucci, il ragazzo, ex giocatore della Jesina e difensore di lunga data di una squadra di Prima Categoria, era salito sul tetto insieme agli operai di una ditta specializzata che era stata contattata per controllare l’impianto di climatizzazione malfunzionante. Voleva fare strada e mostrare dove si trova il motore di avviamento: durante il percorso, avrebbe messo un piede su un lucernaio che ha ceduto di botto. Il 29enne originario di Serra de' Conti ha fatto un volo pauroso di 5-6 metri ed è atterrato sul pavimento, senza riuscire a proteggersi. L’impatto è stato violentissimo.

I soccorsi sono stati attivati subito. In zona è atterrata l’eliambulanza del 118 che ha trasferito il giovane a Torrette: inizialmente era cosciente, ma poi le sue condizioni sono drasticamente peggiorate a causa di un forte trauma cranico e addominale. Ora è ricoverato all’ospedale regionale in prognosi riservata.