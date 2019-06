Precipita dal terrazzo, arriva l’eliambulanza: uomo in gravissime condizioni

Dramma a Jesi. Un uomo di 72 anni è volato dal terrazzo di casa in via Solazzi ed è stato portato all’ospedale regionale in gravissime condizioni.

È accaduto poco dopo le 14. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza del 118 che ha trasferito in volo il paziente, con un codice di massima gravità, a Torrette. Sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco perché sembra che in casa vi fosse la moglie inferma.