L'onda la fa sbalzare dal gommone, paura a Portonovo: donna in ospedale

Questa mattina l'idroambulanza della Croce Rossa di Ancona è intervenuta per per soccorrere una signora di 66 anni che aveva subito un trauma mentre si trovava all'interno della propria imbarcazione in zona Portonovo. Secondo una prima ricostruzione la donna, che si trovava in un gommone insieme a suo marito, sarebbe stata sbalzata da un'onda che le avrebbe causato il trauma alla schiena.

Gli operatori polivalenti del salvataggio in acqua sono intervenuti da mare direttamente a terra presso il rimessaggio della Torre di Portonovo. La paziente è stata poi trasportata in ospedale dagli operatori della Croce Gialla di Ancona. Le sue condizioni non sono preoccupanti.