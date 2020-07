Mareggiata a Portonovo, bimbo di 10 anni rischia di annegare con i genitori

Momenti di paura ieri mattina a Portonovo, dove un bambino di 10 anni ha rischiato di annegare tra le onde: in difficoltà anche i genitori e un loro amico che si sono tuffati per raggiungerlo. A salvarli ci ha pensato il gommone di salvamento della baia.

Il mare molto mosso si è rivelato una trappola per il piccolo che, nonostante il pericolo e la bandiera rossa, si è tuffato davanti allo stabilimento Emilia. Le onde e la corrente forte l’hanno subito spinto al largo. Sentendo le sue grida d’aiuto, il padre, la madre e un loro amico si sono buttati in mare per cercare di salvarlo, ma sono andati tutti in difficoltà. L’intervento di un surfista e del gommone di salvamento ha scongiurato il peggio: i quattro sono stati riportati a riva. Stavano bene, ma erano comprensibilmente provati dalla brutta esperienza.