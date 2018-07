Niente più silos al porto? Cna vuole destinare l'area all'ampliamento del terminal merci

La decisione dell’Autorità portuale di non rinnovare le concessioni per la gestione delle aree dedicate ai silos apre scenari più che interessanti per lo sviluppo del porto. Di questo parere la Cna, per la quale parla Fausto Bianchelli, responsabile sindacale della Fita (autotrasportatori): “Si tratta di 33mila metri quadrati e 435 metri lineari di banchine, quindi una grande opportunità per lo sviluppo del porto commerciale che ha cronica fame di spazi per sviluppare i traffici”.

“Da tempo – continua Bianchelli - solleviamo con forza la questione della scarsità di spazi nel porto commerciale e terminal containers che provoca problemi di competitività e velocità delle operazioni a scapito non solo dell’autotrasporto, ma della produttività dell’intero sistema portuale merci, creando, inoltre anche seri problemi di sicurezza per gli operatori”. Da qui, la proposta della Cna: “Destinare quell’area ad un allargamento del terminal merci crediamo sia la soluzione più appropriata per la funzionalità e competitività del porto, accanto ad un ripensamento dell’organizzazione del terminal che da tempo chiediamo”.