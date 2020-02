Vende prodotti di bigiotteria non a norma, maxi sequestro al mercato cittadino

Blitz dei finanzieri di Porto Recanati al mercato settimanale della città rivierasca, per il contrasto del commercio di prodotti recanti marchi contraffatti o insicuri per la salute pubblica nonchè a tutela del Made in Italy e, più in generale, all’abusivismo commerciale.

In particolare, una pattuglia ha individuato un venditore ambulante extracomunitario, il quale vendeva numerosi articoli di bigiotteria. Dopo un accurato esame delle migliaia di articoli detenuti dall’ambulante, i finanzieri ne hanno individuato oltre 2.500, risultati non conformi alla normativa prevista dal Codice del Consumo, per quanto attiene al contenuto minimo delle informazioni e indicazioni previsti dalla normativa in materia di sicurezza prodotti. La merce è stata sottoposta a sequestro ed il venditore è stato segnalato alla Camera di Commercio per l’adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza: rischia sanzioni fino a 26.000 euro.