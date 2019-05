Prodotti "made in Italy", ma il marchio era un fake: carico di spugne sequestrato in porto

Un carico di prodotti per la casa con il marchio “Made in Italy” contraffatto è stato scoperto martedì in porto dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane e Monopoli (ADM) di Ancona in collaborazione con la Guardia di Finanza.

Nel corso di un controllo effettuato sui veicoli sbarcati da un traghetto proveniente dalla Croazia è emerso che in un autotreno era presente un carico composto da 320 cartoni di spugne multiuso e 240 cartoni contenenti spugne in acciaio, spedite da una società croata e destinate a un’altra italiana. L’esame sui prodotti trasportati ha permesso ai funzionari doganali di accertare che la dicitura "Made in Italy” era stata contraffatta, in quanto la merce era risultata prodotta in Croazia. I funzionari doganali hanno provveduto al sequestro della merce stessa e hanno denunciato il legale rappresentante della società destinataria.