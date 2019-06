Doppio appuntamento al porto, arrivano la Msc Sinfonia e la Marella Explorer 2

Doppio appuntamento questa settimana con le crociere nel porto di Ancona. Domani (venerdì 7 giugno) tornerà la nave Msc Sinfonia che quest’anno sarà nello scalo dorico 28 volte su un numero complessivo di 46 approdi della stagione 2019, con una crescita rispetto al 2018 quando le toccate della nave della compagnia di navigazione Msc Crociere furono 20.

Msc Sinfonia approderà ad Ancona tutti i venerdì fino al 22 novembre. Arriverà al terminal crociere domattina alle 10. A bordo, ci saranno oltre 2.500 persone fra passeggeri e componenti dell’equipaggio che potranno godere di una giornata nella bellezza del capoluogo e di tutte le Marche, per scoprirne l’arte, la storia, l’architettura, l’ambiente e ovviamente lo shopping e l’enogastronomia. Per i crocieristi, un’esperienza di accoglienza che la comunità dovrebbe riuscire a trasformare in desiderio di tornare nel territorio come turisti.

Per tutti loro sarà disponibile “Welcome to Ancona”, l’innovativo progetto di accoglienza coordinato dalla Camera di Commercio delle Marche, capofila di un gruppo di soggetti privati e pubblici fra cui Comune di Ancona, Regione Marche e Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale. Domenica 9 giugno sarà invece una giornata tutta in inglese. Sarà di nuovo ad Ancona, questa è la terza volta, Marella Explorer 2, che ha aperto la nuova stagione crocieristica il 5 maggio. La nave della compagnia inglese Marella Cruises, 900 cabine, più di 1.800 passeggeri, arriverà al terminal crociere alle 8 e ripartirà alle 17. Marella Explorer 2 tornerà ad Ancona domenica 23 giugno mentre sabato 15 giugno arriverà la “sorella” Marella Celebration.