Tragedia sfiorata al porto, cade in acqua e chiede aiuto: salvato un operaio

Stava lavorando all'altezza della banchina 27, al porto dorico, quando per cause ancora da chiarire è scivolato in acqua. Tragedia sfiorata questa mattina ad Ancona, con l'operaio che dopo essere caduto ha subito cercato di attirare l'attenzione dei colleghi. Per fortuna alcuni di loro si sono accorti di quanto stava succedendo ed hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Gialla che ha recuperato l'uomo prima che la situazione potesse peggiorare.

L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale con un codice di media gravità. Per lui tanta paura, molto freddo ma per fortuna non è in pericolo di vita.