Porto, il contrammiraglio Enrico Moretti all'Autorità di sistema portuale

Un saluto che è anche una volontà comune di lavorare assieme per il futuro del porto di Ancona. La prima visita del contrammiraglio Enrico Moretti, nuovo comandante della Direzione marittima Marche, è stata all’Autorità di sistema portuale dove ha incontrato il presidente Rodolfo Giampieri, il segretario generale Matteo Paroli e tutto il personale.

«Diamo il benvenuto al nuovo comandante – ha detto il presidente Giampieri -, con cui abbiamo già avuto modo di operare nel porto di Pescara. Siamo convinti che la collaborazione leale su obiettivi condivisi possa portare a risultati importanti per la crescita della portualità di Ancona e della banchina virtuale di 215 chilometri che va da Pesaro ad Ortona». Il contrammiraglio Moretti, marchigiano di nascita, si è detto soddisfatto per quello che può essere considerato un ritorno a casa visto che ad Ancona ha iniziato la sua carriera. «Agire insieme, ognuno con le proprie competenze, per far sì che il porto funzioni – ha sottolineato Moretti -, con una precisa volontà di dialogo e di collaborazione operativa nell’interesse collettivo. Siamo anelli dello stesso percorso per la creazione di questa “banchina” internazionale che è il porto dorico».