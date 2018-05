Porto centrale per la città, incontro con i candidati sindaco

Lo sviluppo del porto di Ancona in tutte le sue molteplici competenze è stato al centro dell'incontro organizzato da International Propeller Club di Ancona nella sede dell'Autorità Portuale con i quattro candidati a sindaco di Ancona, in vista delle elezioni amministrative del 10 giugno prossimo. “Con questo incontro è stato confermato che il porto è comunemente ritenuto centrale e strategico per il presente ed il futuro di Ancona - ha spiegato Andrea Morandi, presidente del club dorico - certo auspichiamo anche che si chiariscano in quali tempi e modalità si vogliano concretizzare i programmi oggi esposti".

Morandi aveva intanto illustrato i punti specifici su cui si è poi incentrato l'appuntamento per comprendere quale sia la visione che i candidati hanno maturato sull'argomento: il posizionamento del porto come scalo internazionale nella macroregione Adriatico-Ionico, la leadership della sezione traghetti/passeggeri in Adriatico e la crescita del polo crocieristico, l'aspetto relativo al traffico merci, le prospettive di Fincantieri e dei cantieri navali della nautica, il rapporto porto città. Dopo l'intervento del presidente dell'Authority Rodolfo Giampieri, che ha ricordato alcuni numeri dello scalo di Ancona come il 1 milione e 85mila passeggeri transitati nel 2017, i quattro candidati, Daniela Diomedi, Valeria Mancinelli, Francesco Rubini, Stefano Tombolini, hanno avuto ognuno a disposizione un tempo concordato per illustrare la propria posizione ed il proprio programma relativo al porto di Ancona. Un'occasione importante per verificare su quali basi e in quali direzioni sarà possibile valorizzare uno degli asset principali dal punto di vista economico e sociale del capoluogo regionale.