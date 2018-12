Il comandante trovato ferito alla testa, salvataggio a bordo della nave

Hanno trovato il comandante della nave con una profonda ferita alla testa, riverso a terra e sanguinante. L'uomo era privo di sensi ed è subito scattato l'allarme che ha richiamato al porto, attorno alla motonave Wolf, i mezzi di soccorso e la Capitaneria di Porto. Intervento molto delicato.

Per portare l'uomo dalla plancia di comando alle ambulanze, presenti sul posto l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Rossa, ci si è serviti di una barella tipo "Toboga", un tipo di barella molto ampia e con bordi alti, che è stata calata dalla nave fino a terra utilizzando la gru di bordo. L'uomo è stato portato all'ospedale di Torrette in sala emergenza. Da chiarire ancora come si sia procurato la ferita. Indaga la Capitaneria.