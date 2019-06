Perde un portafoglio con dentro tremila euro, un passante lo trova e dà l'allarme

«Non me lo aspettavo». Sono state queste le parole che un turista tedesco ha detto ai Carabinieri di Castelplanio dopo aver ritrovato il suo portafoglio con all'interno i suoi documenti e ben tremila euro in contanti. Si, perchè l'uomo, in città per le vacanze estive, lo aveva perso qualche ora prima ed ormai era sicuro che quei soldi sarebbero svaniti.

Ad allertare i militari è stato un passante che ha visto il borsello a lato della strada. I Carabinieri hanno subito iniziato le ricerche, riuscendo a rintracciare l'uomo un paio di ore dopo. Il turista si è presentato in Caserma e con un inglese non proprio eccezionale ha ringraziato tutti quanti per il bel gesto. Ora potrà continuare a godersi le vacanze.