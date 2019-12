Trova un portafogli con dentro migliaia di euro, va dai carabinieri e lo riconsegna

Quando una buona azione può diventare l'esempio per tutta la comunità. Un impiegato anconetano ha trovato e restituito un portafogli con all'interno 2700 euro. L'uomo, intorno le 18 di ieri pomeriggio, stava passeggiando lungo corso Amendola ad Ancona, quando ha visto il portafogli a terra. Dopo averlo preso si è subito diretto verso i carabinieri, riconsegnando ed avviando quindi le procedure per rintracciare il proprietario.

I militari sono così risaliti ad un imprenditore di Porto Recanati, che non aveva ancora denunciato nulla perchè non si era accorto di non avere più il portafogli. Tornato ad Ancona l'uomo ha recuperato l'ingente somma di denaro e tutti i suoi documenti.