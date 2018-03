Trova un portafogli ma non lo restituisce: denunciato per furto

Il non restituire un portafogli trovato per strada costa una denuncia per furto a un falconarese di 55 anni, rintracciato dai carabinieri della Tenenza di Falconara. Buon per una 30enne di Agugliano che si è vista restituire dagli uomini del comandate Michele Ognissanti soldi, bancomat e documenti. La giovane ieri mattina (venerdì 2) si era fermata in Una distributore di benzina nella zona nord della città. Fatto rifornimento al self, era ripartita ma dopo un po’ di strada si era resa conto di non avere più con sé il borsello che aveva tirato fuori al momento di pagare. Inversione e via di corsa sui suoi passi fino alle pompe. Del portafogli, però, più nessuna traccia. Alla ragazza non è rimasto che recarsi in Tenenza per denunciare lo smarrimento.

È stato grazie alle immagini della videosorveglianza dell’impiant di rifornimento che è stato possibile risalire all’uomo che lo aveva trovato. Immortalato dal filmato, una volta identificato i carabinieri lo hanno raggiunto a casa. Quando gli è stata spiegata la situazione l’uomo ha subito restituito i soldi (150 euro) e accompagnato i imilitari nel punto dove si era sbarazzato del resto. Un ravvedimento tardivo che non gli ha fatto schivare la denuncia per furto. Felice e grata la 30enne che davvero non si aspettava più di rivedere i propri averi.