Perde il portafogli in piazza, richiedente asilo lo trova e lo consegna ai Carabinieri

JESI - Trova un portafogli smarrito e lo restituisce al legittimo proprietario. Una bella storia di senso civico quella che ha visto protagonista un giovane richiedente asilo di nazionalità nigeriana. Il ragazzo, nel pomeriggio di ieri, ha trovato il portafogli in pieno centro, poco prima di Piazza della Repubblica. Non ha esitato un istante recandosi personalmente in caserma per consegnarlo ai Carabinieri.

A quel punto i militari sono riusciti a rintracciare il proprietario, riconsegnando il portafogli con all'interno circa 450 euro in contanti.