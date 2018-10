Cittadina modello trova un portafogli e lo porta ai carabinieri: «Neppure un grazie»

Ha trovato un portafogli dimenticato sulla tettoia di un rifornitore di benzina a Jesi e a dirle cosa fare è stato il senso di civiltà. Elisabetta Massani ha consegnato il borsello ai carabinieri di Jesi, dentro c’erano 60 euro ma anche documenti e carte di credito. «Certo, una telefonata di ringraziamento dal proprietario me l'aspettavo, non c’è stata e un po' ci sono rimasta male perché sappiamo come va il mondo- ha commentato la donna- l’ho restituito perché io sono fatta così».

Elisabetta ha raccontato di aver notato il portafogli in un distributore di via Trieste: «Erano le 13,45, l’ho visto poggiato sulla pensilina. Ho fatto benzina, poi l’ho preso e l’ho portato ai carabinieri. Sono stati loro ad aprirlo e a tirare fuori quello che c’era- prosegue la donna- 60 euro in banconote e qualche spiccio, ma soprattutto documenti di un uomo jesino, le sue carte di credito e anche delle bollette». Elisabetta ha poi firmato i fogli che certificano la consegna, poi è tornata a casa sapendo di aver superato a pieni voti la prova civiltà. Con o senza un “grazie”.