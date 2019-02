Aveva restituito un portafogli con 750 euro, il sindaco ha ricevuto il commerciante

E’ stato ricevuto questa mattina al Castello dal sindaco Stefania Signorini il commerciante di origine egiziana Sheta Gaber Ahmed Ahmed, che lunedì ha ritrovato un portafogli con 750 euro e lo ha consegnato a una pattuglia della polizia stradale affinché fosse restituito al legittimo proprietario, un 58enne residente a Falconara. Il commerciante, che ha 38 anni e da due anni e mezzo risiede in città, ha dato prova di grande onestà e il primo cittadino falconarese ha voluto ringraziarlo personalmente per il suo comportamento, che va preso a esempio. «Volevo esprimere la mia ammirazione – ha detto il sindaco Signorini al commerciante – per un comportamento che dovrebbe essere la norma, ma che non sempre lo è». «Sono stato educato a rispettare gli altri e a non appropriarmi di cose altrui, anche se si trattasse di un mazzo di chiavi – ha spiegato Sheta Gaber Ahmed Ahmed – e dal mio punto di vista il mio gesto non ha nulla di eccezionale». Il commerciante è proprietario di un negozio di frutta e verdura in via XX Settembre, che ha avviato subito dopo essere arrivato a Falconara.