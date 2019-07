Prodotti alimentari non tracciati, sanzioni per oltre 5mila euro

JESI - Sanzioni per oltre 5.000 euro al titolare di un negozio nei pressi di Porta Valle al termine di un controllo effettuato dalla Polizia locale, attraverso il proprio reparto operativo per le verifiche sul commercio con la presenza del comandante Cristian Lupidi, e dai Servizi di Igiene degli Alimenti di origine animale e di Nutrizione dell’Asur.

Le sanzioni hanno riguardato la mancata tracciabilità di diversi prodotti di origine animale (pesce) e vegetale che tra l’altro sono stati posti sotto sequestro per la successiva distruzione, il mancato aggiornamento del manuale di autocontrollo e il mancato rispetto della normativa regionale sul commercio. Sono state poi imposte prescrizioni igieniche sulla tenuta dell’esercizio di vicinato nel settore alimentare. L’operazione si inquadra nell’ambito di un programma di interventi volti a garantire piena tutela del consumatore che sarà sviluppato in tutto il territorio comunale - sempre congiuntamente tra Polizia locale e Asur - per intervenire su quelle eventuali situazioni di irregolarità che possono minare la sicurezza alimentare.