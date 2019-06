Un veicolo danneggia l'arco, chiusa Porta Santo Stefano: l'ira di Foresi

Qualcuno ci è cascato di nuovo, non ha considerato l’altezza del proprio veicolo e passando sotto l’arco di Santo Stefano ha provocato il crollo di un trave di sostegno e alcuni mattoni. L’episodio è accaduto stamattina e l’area è stata transennata per motivi di sicurezza. Un episodio analogo era accaduto nel giugno del 2017.

L’assessore alle manutenzioni Stefano Foresi ha annunciato l’intervento di ripristino per l’inizio della prossima settimana, forse martedì, e si è scagliato contro il conducente tutt’ora sconosciuto: «Non può essere che persone incoscienti con limiti di altezza specificati da ambo i lati dell’arco possano rovinare il muro. Non è tollerabile, basterebbe essere corretti e attenti per evitare delle spese inutili».