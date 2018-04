Porsche Cup, "Dobermann" presenta la nuova auto: il pilota jesino vuole ancora stupire

Enrico Fulgenzi, il pilota jesino protagonista con splendidi risultati nei campionati monomarca Porche, ha scelto la nostra città ed una piazza suggestiva per presentare la livrea 2018 della vettura che lo accompagnerà nella imminente stagione.

La Porsche Cup da gara sarà infatti svelata in Piazza Federico II, accanto al museo Stupor Mundi, per quello che per il momento è solo un primo contatto tra la casa madre tedesca e l’imperatore di medesima dinastia, ma che potrebbe portare a interessanti connessioni. L’appuntamento - denominato “Unveiling livery 2018” - è per domenica prossima, quando la Porche n.17 del Dobermann - così Fulgenzi è conosciuto nel mondo delle 4 ruote per la sua indole da combattente - sarà apprezzabile dal pubblico dalle ore 9 alle ore 19. Una esposizione durante la quale saranno realizzati foto e video per la condivisione sui social che a questo punto metterà in vetrina anche una delle piazze più suggestive di Jesi.

Da tener presente che quest’anno la Porche Carrera Cup Italia andrà in diretta su Italia 1, a partire da domenica 29 aprile, primo appuntamento del campionato. "Ragazzi l’attesa sta per concludersi!” ha postato Enrico sui social: “Finalmente è arrivato il momento di scoprire la livrea ufficiale della Porsche 991 Gt3 Cup che mi accompagnerà nella stagione 2018 della Porsche Carrera Cup Italia che sta per prendere il via. Vi aspetto insieme al mio team per fare qualche foto insieme e per ammirare i dettagli di questa auto pazzesca! E quale migliore occasione per visitare anche il Museo Srupor Mundi?”