Appartata in auto con un cliente, blitz della polizia: presa la pony express della droga

Marijuana, cocaina, hashish: una vera pony express della droga, così abile da mettere in piedi un considerevole giro di spaccio. La donna, una 45enne osimana, è stata arrestata ieri sera dalle Volanti in via Barilatti, proprio mentre stava vedendo della droga, nella sua auto, ad un cliente.

Il blitz è scattato alle 21. I poliziotti si sono avvicinati alla vettura parcheggiata sul ciglio della strada, ma dentro non c’era una coppietta appartata, bensì la pusher con il cliente, entrambi conosciuti per i precedenti per droga. Dalla perquisizione sono spuntati fuori, tra gli effetti personali della 45enne, alcune dosi di cocaina (10 grammi), marijuana e hashish (5 grammi). Nell’auto sono state sequestrate delle siringhe, materiale per il confezionamento delle dosi, forbici, bilancini di precisione, circa 900 euro in contanti e un cellulare che continuava a squillare durante le fasi del controllo: erano clienti in cerca di droga, come confermato da messaggi inequivocabili.

Per gli investigatori, la pony express dello sballo spacciava ad Ancona e nell’hinterland: per questo è finita in manette. L’arresto è stato convalidato questa mattina in tribunale, ma il giudice non ha ritenuto necessario applicare misure cautelari: la donna è tornata libera, in attesa del processo.

