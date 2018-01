Come organizzare i ponti nel 2018 (e stare a casa 27 giorni)

È vero, ve lo avevamo già detto: il 2018 non sarà un anno particolarmente fortunato per chi vuole passare qualche giorno in più a casa approfittando di ponti e feste. Molte festività cadranno nel fine week end, altre nel bel mezzo della settimana: una congiunzione non proprio favorevole se sperate in un bel ponte per fare un po’ di ferie extra. Qualche esempio? Epifania, Festa della Repubblica e Immacolata Concezione cadranno di sabato, giorno non lavorativo per tanti italiani.

Ma non disperate: la situazione non è poi così negativa come potrebbe sembrare in un primo momento. Con un po’ di organizzazione (e confidando nella generosità dei vostri datori di lavoro) anche nel 2018 non sarà difficile concedersi una mini-vacanza sfruttando al massimo i giorni di ferie a disposizione. Diamo un’occhiata rapida al calendario e facciamo un po’ di conti.