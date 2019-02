Pilone centrale in pessime condizioni, traffico bloccato sul ponte che collega i 2 comuni

Ieri pomeriggio alle 16 circa, i vigili del fuoco, allertati dal Commissariato di Polizia di Osimo, sono intervenuti sulla Statale 16 sul ponte della Sbrozzola per una verifica statica. I vigili del fuoco hanno verificato con attenzione i piloni del ponte che collega i comuni di Camerano e Osimo, riscontrando un forte ammaloramento del pilone centrale.

Alla fine, per precauzione, è stato interdetto il traffico sopra il ponte in via precauzionale finché non verranno eseguite verifiche strumentali accurate. Al contrario non vi sono problemi per la viabilità sulla Statale 16 e la linea ferroviaria sottostante.

