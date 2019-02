Cade una quercia, due famiglie bloccate in casa: arrivano i vigili del fuoco

Nella mattinata di oggi, alle 10 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Rosora in contrada Pratelli per ripristinare la viabilità. Causa il maltempo, si è rotto un ramo di una grossa quercia cadendo nella strada sottostante che serve due famiglie.

I vigili del fuoco utilizzando l’autoscala hanno rimosso i rami caduti e quelli pericolanti, in modo di ripristinare la viabilità. Non si segnalano persone coinvolte. Intervento analogo, nel pomeriggi, a Morro d'Alba. Attorno alle 16.45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Fratelli Rosselli dove si erano rotti alcuni rami di un grosso pino.