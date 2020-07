Ritorno di fiamma mentre accendono il barbecue, paura al parco: due ustionati gravi

POLVERIGI - Paura a Villa Nappi per un principio d’incendio avvenuto durante i preparativi di una sagra serale. Per cause in corso di accertamento, un 38enne e un giovane attorno alle 19 sono rimasti ustionati per il ritorno di fiamma nelle fasi di accensione di un barbecue, sembra con l’aiuto di un accelerante. Uno è stato raggiunto alle braccia, ma ha avuto la prontezza di togliersi i vestiti e non è grave.

L’altro, invece, ora è ricoverato in prognosi riservata a Torrette, dov’è arrivato in codice rosso a bordo dell’eliambulanza atterrata nel vicino campo sportivo di Polverigi. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, anche i carabinieri di Agugliano e i vigili del fuoco di Osimo con tre mezzi.