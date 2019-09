Polpette avvelenate al parco, è allarme per bambini e amici a 4 zampe

Delle polpette avvelenate sono state trovate nelle scorse ore all'interno del parco Merloni, nel quartiere Campo Sportivo, a Fabriano. A dare l'allarme alcuni residenti che hanno subito allertato le forze dell'ordine. Non è certo la prima volta che del cibo avvelenato viene trovato in una zona spesso frequentata da bambini e cani al guinzaglio. Gli agenti hanno bonificato l'area e messo in sicurezza il parco. Per fortuna questa volta nessuno sembra aver riportato conseguenze.