Il pollo speziato è andato a male, paura in spiaggia: intera famiglia in ospedale

ANCONA - Una giornata di mare, tra tuffi in acqua e divertimento si è improvvisamente trasformata in un incubo. Paura nel primo pomeriggio di ieri per una famiglia sudamericana di 7 persone, che dopo aver mangiato del pollo speziato si è sentita male. I componenti, 5 adulti e 2 bambini, sono stati portati rispettivamente all'ospedale regionale di Torrette ed al Salesi. Sul posto infatti sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. Per fortuna nessuno di loro è in gravi condizioni.