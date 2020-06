Dalla Puglia alle Marche via Friuli, un detective al vertice della polizia stradale

Il dottor Lucio Pennella, promosso alla qualifica di Dirigente Superiore, ha assunto la direzione del Compartimento della Polizia Stradale delle Marche di Ancona proveniente dalla Questura di Trieste. In Friuli ha svolto le funzioni di vicario e prima ancora ha prestato servizio alla Questura di Pesaro e Urbino.

Il curriculum

Laureatosi in giurisprudenza, dopo aver frequentato l’Istituto Superiore di Polizia in Roma, Pennella ha svolto gran parte della propria carriera presso la Questura di Bari, dove ha assunto l’incarico di Vice Dirigente della Squadra Volanti, Dirigente della Sezione Omicidi della Squadra Mobile e della Digos, ufficio al quale si è sempre sentito particolarmente legato. Nel capoluogo pugliese, nell’ambito della direzione del Commissariato di Bari - Carrassi, ha gestito importanti eventi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, ottenendo importanti risultati operativi anche per gli aspetti di polizia giudiziaria.