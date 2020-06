Polizia locale, da domenica scattano i turni serali: già potenziato l'organico del Comando

FALCONARA - A partire da domenica 21 giugno si allunga l'orario di servizio della polizia locale di Falconara: una pattuglia presidierà il territorio anche in orario serale. La riorganizzazione, come ogni anno, nasce dalla necessità di monitorare l'attività nei locali della città e del litorale, controllare le piazze e i luoghi di ritrovo all'aperto. Per l'estate 2020 gli agenti vigileranno anche sul rispetto delle regole contro la diffusione del contagio. Fino alla seconda settimana di settembre, tutti i lunedì, martedì e mercoledì una pattuglia di due persone resterà in servizio fino alle 22. Nelle serate di giovedì, venerdì, sabato e domenica l'orario si allungherà ancora: una pattuglia di tre agenti presidierà il territorio fino a mezzanotte. Per le segnalazioni, il numero di telefono è sempre lo 071.9160111.

Proprio per potenziare l'attività della polizia locale nel periodo estivo il Comune aveva indetto un concorso per l'assunzione di otto nuovi agenti a tempo indeterminato con contratto part-time verticale (sei già entrati in servizio, altri due da assumere nel 2020), in modo da coprire i periodi più impegnativi per il Comando. Dei due agenti da assumere nel 2020, uno entrerà in servizio dal primo luglio. «Tutti gli agenti, compresi i nuovi assunti, hanno dimostrato un forte senso del dovere nel periodo più difficile dell'emergenza Coronavirus - dice il sindaco Stefania Signorini, con delega alla Polizia locale - e per questo rivolgo loro un grande ringraziamento. Hanno rinunciato alle ferie, hanno offerto la massima disponibilità per gli straordinari e non si sono risparmiati per essere sempre presenti al fianco dei cittadini, tanto da diventare un punto di riferimento per la comunità, disorientata dall'improvviso modificarsi della vita quotidiana. Sono convinta che metteranno altrettanto impegno anche per questa estate anomala, in cui sono previsti sia i controlli di routine, sia quelli legati al rispetto delle regole anti-Covid».