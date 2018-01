Polizia Postale, bilancio 2017: 16 denunce e 3 arresti per pedopornografia online

E' tempo di bilanci per la Polizia Postale e delle Comunicazioni. Nel 2017 i servizi degli agenti sono stati indirizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità informatica.

In Italia nell’ambito della pedopornografia online sono stati operati 55 arresti e 595 denunce. Nelle Marche invece le operazioni “Fanciull@” e “Only children” a contrasto dei reati, rispettivamente, di “istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia” e di “diffusione di materiale pornografico ritraente minori”, hanno portato complessivamente alla denuncia di 16 persone ed all’arresto di 3 persone in ambito nazionale nonché all’individuazione di oltre 350 autori all’estero per i quali è stata avviata attività di cooperazione internazionale.