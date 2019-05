Esalazioni, i vigili alzano la voce: «Non abbiamo dispositivi di protezione individuale»

«A Falconara abbiamo in dotazione solo il nostro olfatto, chiediamo». L’Ugl – Polizia Locale delle Marche alza la voce e torna a chiedere all’amministrazione comunale la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) oltre a formazione specifica per il comparto ambientale e una maggiore informazione. Il riferimento è alla presenza dell’impianto petrolchimico presente in città, il più grande del centro Italia.

La nota integrale

Premesso che: sul territorio del Comune di Falconara Marittima e’ presente ed operante, il piu’ grande impianto petrolchimico del centro Italia; Vista la normativa: D.Lgs 81/08 ( salute sicurezza sui Luoghi di Lavoro) e Art. 2087 del cc (obbligo da parte del datore di lavoro, di tutelare l’integrità psico –fisica del lavoratore). un intervento alle S.V, al fine di poter attuare le istanze avanzate dalla scrivente segreteria già a far data 2018, e di cui non si e’ avuto riscontro. Nello specifico si rappresenta quanto segue: la mancata fornitura dei DPI “Emergenze” (Dispositivi di Protezione Individuale) , Formazione specifica entrambe del comparto Ambientale e Informazione (es.PEE-Piano Emergenza Esterna). I fatti noti dell’Aprile 2018, e i quotidiani interventi/sopralluoghi per “fenomeni odorigeni” che caratterizzano il territorio Falconarese, richiedono , professionalità e tutele alla salute, ad oggi l’unico strumento in dotazione al Corpo di polizia locale è “l’ olfatto”. Potrebbe sembrare ridicolo ma non lo e’. La domanda che rivolgiamo all’Amministrazione e’: come si fa a dare/fare sicurezza se chi la dovrebbe garantire non lavora (egli stesso) in sicurezza? Nonostante i molteplici inviti rivolti all’Amministrazione, ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Giova ricordare che la Polizia Locale rappresenta il “Biglietto da Visita” dell’Amministrazione”.