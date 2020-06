Polizia locale, Ugl contro i turni notturni senza protezioni: "Agenti esposti a rischi"

Turni notturni dopo le 22 senza armi? L'avevano già deciso nel novembre 2019, come si nota nella sezione "amministrazione trasparente del Comune di Ancona". L'obiettivo è il prolungamento dei turni fino alle 24, per due giorni alla settimana di cui uno il sabato. Secondo i sindacati non è una esigenza ed è per questo che l'Ugl chiederà nelle sedi opportune se vi sono responsabilità.

"L'incolumità degli operatori della polizia locale è esposta a rischi per mancanza di strumenti di difesa come le pistole, dispositivi di protezione individuale e formazione specifica previste per il lavoro notturno - si legge in una nota a firma del segretario regionale Ugl Vincenzo Marino - Accertata l'intenzionalità di operare in fascia notturna come da documenti pubblicati sul sito del Comune, vorremmo aver contezza sulla presenza del DVR (Documento Valutazione Rischi) e in che periodo è stato redatto. Infine é legittimo chiedere, visto il numero di infortuni avvenuti negli ultimi anni, se "la vita ed il benessere organizzativo degli uomini e donne in divisa del comando di polizia locale di Ancona hanno un valore".