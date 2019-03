Polizia locale: "Il Comune non applica il regolamento, comando dorico mortificato"

"Sono 228 I Comuni delle Marche destinatari del Regolamento Regionale nr 2/17 , con cui vengono attribuiti i nuovi gradi per la Polizia Locale, e puntualmente il Comando di Ancona, Capoluogo di Regione, non ha applicato il regolamento dei nuovi segni distintivi, I cui termini scadevano il 2 marzo u.s. omissis "art. 14 norme Transitorie e Finali - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservarlo come regolamento della Regione Marche". A dirlo è la segreteria Regionale del sindacato di Polizia locale UGL-PL tramite una nota stampa.

"Sarà un caso o una dimenticanza? A nostro avviso è semplicemente il risultato di una gestione molto opinabile del Corpo di PL , e sono I fatti a dirlo basti pensare che il Comandante si è autofregiata del nuovo grado , mentre il restante organico è rimasto nel "limbo". La cosa piu' discutibile per l'Ugl, e' la mancanza del rispetto delle norme da parte di chi le regole le dovrebbe far rispettare, continueremo a denunciare lo stato di abbandono in cui versa il Corpo di PL di Ancona, la formazione in primis, di cui si parlò anche nel Consiglio comunale aperto di inizio Dicembre ma che ad oggi non ha sortito nessun effetto se non "promesse," la mancanza dell'uso in servizio di strumenti di difesa in dotazione, mancanza delle Carte dei Servizi, di cui l'ANAC esprimerà a breve un giudizio, la mancanza di nuove divise, di autovetture e nuove assunzioni che forse se tutto va bene, arriveranno non si sa quando. La professionalità e la dignità di un intero Comando è stato depotenziato nel giro di un anno (vedi il settore Polizia Giudiziaria), nonostante il datore di lavoro abbia l'obbligo di tutelare l'integrità psico fisica dei propri lavoratori (art. 2087 del cc) attraverso la fornitura dei previsti strumenti di difesa e relativo specifico addestramento la cui mancanza determinerebbe uno stato d'insicurezza sul luogo di lavoro che nel caso di specie è rappresentato dalla "strada"DLgs 81/08. L'Ugl continuerà la sua battaglia in difesa dei diritti di tutti gli operatori di PL di Ancona passando dalle parole ai fatti".