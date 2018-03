Non si ferma all’alt della Polizia, inseguito e acciuffato alla stazione

Mattinata movimentata alla stazione di Senigallia quando un uomo di colore è sceso dal treno proveniente da Marotta e, alla vista dei poliziotti che gli hanno chiesto i documenti, se l’è data a gambe. Gli uomini del Commissariato cittadino si sono gettati all’inseguimento. La scena ha suscitato non poche apprensioni nel personale ferroviario e nei passeggeri presenti.

Dopo pochi minuti il fuggitivo è stato acciuffato e portato in commissariato per accertamenti. È emerso che il giovane, un senegalese residente a Marotta, era in regola con il permesso di soggiorno. Quando gli è stato chiesto del perché della fuga ha detto che si era spaventato. È stato denunciato a piede libero per resistenza.