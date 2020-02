Vede la Volante e fugge, la polizia lo insegue e lui cade: «Non volevo la multa»

«Non avevo il targhino e non volevo prendere la multa». Questa la giustificazione di un giovane anconetano che ieri, intorno alle 15,30, si è dato alla fuga per le vie di Tavernelle dopo aver visto una pattuglia della Volanti. Lo scooterista è scappato in direzione cimitero, poi dopo qualche centinaio di metri di corsa, in cui aveva driblato diverse auto, è finito a terra.

Per fortuna per lui niente di grave, solo un trauma al naso. Alla fine la multa lui l’ha presa lo stesso, insieme però alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.