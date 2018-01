Festività sicure, il bilancio della Polfer: un arresto ed 8 persone indagate

Il periodo che include le festività Natalizie e il capodanno è, da sempre, un momento al quale la Polizia Ferroviaria rivolge particolare attenzione.

Il Compartimento PolFer “per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo”, con sede ad Ancona, ha messo in campo tutte le risorse disponibili per garantire sicurezza a quanti hanno scelto il treno per spostarsi durante questo periodo di feste e raggiungere i propri cari. Sono state 2.127 l epersone identificate (di cui 517 extracomunitarie) dagli agenti della polfer. Tra queste 8 quelle indagate ed una arrestata (in esecuzione ordine dell’Autorità Giudiziaria per violazione obbligo di dimora). Un minore è stato rintracciato mentre sono stati 91 i treni scortati con 531 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e 44 servizi di pattuglia automontata (per la vigilanza agli scali ferroviari sprovvisti di presidi fissi di Polizia).