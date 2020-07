Scoperto a vendere alcolici a giovanissimi dopo le 22, la polizia chiude il bar per 7 giorni

Tra il 2018 e il 2019 gli avevano già sospeso la licenza per 30 giorni perché vendeva alcol a persone già palesemente ubriache. Questa volta è stato scoperto dai poliziotti della divisione Pas (Polizia amministrativa e sociale) che, dopo un blitz l’altra sera, lo hanno trovato a vendere alcolici a minorenni dopo le 22 (orario vietato da un'ordinanza comunale). Così gli agenti hanno chiuso il locale di via Carducci per 7 giorni ed è scattata anche la multa di 154 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.